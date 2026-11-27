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अलीगढ़ में कृषक गोष्ठी-किसान मेले में खुलकर बोले किसान नेता, सब सुनते रह गए

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 27 Nov 2026 04:52 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 04:52 PM IST







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अलीगढ़ के क्वार्सी स्थित कृषि फार्म में आयोजित दो दिवसीय कृषक गोष्ठी एवं किसान मेले के पहले दिन बृहस्पतिवार को मंच पर असहज स्थिति बन गई। एक किसान नेता को कोल विधायक अनिल पाराशर के स्वागत के लिए मंच पर बुलाया गया। इस पर किसान नेता ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। ... और पढ़ें

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