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अलीगढ़ में जन्माष्टमी की खरीदारी तेज, ठाकुर जी की ट्रेंडिंग पोशाकों को खरीद रहे भक्त

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 05:35 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 05:35 PM IST







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अलीगढ़ में जन्माष्टमी पर भक्त ठाकुर जी के लिए पोशाकें, मुकुट, बांसुरी, माला और झूले खरीद रहे हैं। बाजार में गोटा पट्टी और मोरपंख डिजाइन की सफेद व पीले रंग की पोशाकें भक्तों को पसंद आ रही हैं। महिलाएं मंदिर सजाने के लिए प्लास्टिक के फूलों की मालाएं भी खरीद रही हैं। ... और पढ़ें

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