अलीगढ़: 35 घंटे बाद मिला काली नदी में कूंदी महिला का शव, रेस्क्यू टीम ने किया बरामद, पोस्टमार्टम को भेजा

अकराबाद की काली नदी में छलांग लगाने वाली गांव सिकंदरपुर निवासी 50 वर्षीय महिला सुघड़वती देवी का शव सोमवार की दोपहर दो बजे रेस्क्यू टीम ने नदी से ही बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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गांव दही बेचा सिकंदरपुर निवासी चंद्रभान सिंह ने बताया था कि शनिवार की शाम उनकी पत्नी सुघड़वती (50) ने खुखीर-पूड़ी बनाई थी। भोजन कर सभी परिजन रात में सो गए। उनकी पत्नी प्रतिदिन सुबह चार बजे जगने के साथ आवाज लगाकर सभी परिजन को जगाती थी लेकिन रविवार की सुबह ऐसा नहीं हुआ। परिवार के अन्य लोग जब जगे तो उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। आसपास तलाश करने पर भी पता नहीं चला।बाद में घर से करीब 100 मीटर दूर काली नदी के पुल पर सुघड़वती की चप्पल और घर की चाबी का गुच्छा पड़ा मिला। काली नदी में कूदने की आशंका पर पुलिस को सूचना दी। रेस्क्यू टीम ने 35 घंटे बाद महिला का शव काली नदी से बरामद कर लिया।