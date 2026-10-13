अलीगढ़ में डीआईजी-डीएम, एसएसपी की पैदल गश्त

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अलीगढ़ में 12 अक्तूबर को डीआईजी, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पैदल गश्त की। यह शारदीय नवरात्र पर मिशन शक्ति फेज-6 के तहत हुई। उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा व जागरूकता बढ़ाना था। प्रमुख बाजारों में जनसंवाद किया गया। महिला पुलिस टीम ने हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। अधीनस्थों को निगरानी के निर्देश भी दिए गए।

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