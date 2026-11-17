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अलीगढ़ में गांधीपार्क पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेन्स विंग की संयुक्त टीम ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये कालू, सनी, राहुल और प्रताप उर्फ गुरु हैं। इनके पास से चोरी के आभूषण और 5600 रुपये बरामद हुए। 9 नवंबर को एक घर से आभूषण और रुपये चोरी हुए थे। इस बारे में सीओ नगर द्वितीय धनंजय ने जानकारी दी।
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