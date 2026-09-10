अलीगढ़ में भगवान गणेश की प्रतिमाओं में रंग भरते राजस्थान के मूर्तिकार

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गणेश चतुर्थी को लेकर अलीगढ़ शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं 14 सितंबर से शुरू होने वाले 10 दिवसीय गणेश महोत्सव को लेकर भक्तों में उत्साह है शहर के बाहरी इलाकों में राजस्थान के कारीगर पारंपरिक कला और हुनर से प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं प्रतिमाओं में राजस्थानी कला के रंग दिखाई दे रहे हैं सुनील कुमार और गंगा देवी बना रहे हैं एक से बढ़कर एक गणेश की मूर्ति।

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