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अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित होने की जानकारी दी। दावे-आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक प्राप्त होंगी। 21, 22, 28 एवं 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस भी आयोजित होंगे। सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की गई है।

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