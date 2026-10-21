{"_id":"6ad8dbff624e99049f0cdc48","slug":"video-algaugdhha-ka-yava-uthayama-yatharatha-gapata-na-taya-kaya-napal-ka-lbca-iisata-taka-ka-ramacaka-paravataya-safara-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के युवा उद्यमी यथार्थ गुप्ता ने तय किया नेपाल के लुबुचे ईस्ट तक का रोमांचक पर्वतीय सफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अलीगढ़ के युवा उद्यमी यथार्थ गुप्ता ने तय किया नेपाल के लुबुचे ईस्ट तक का रोमांचक पर्वतीय सफर
हौसले बुलंद हों तो ऊंचे पहाड़ भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बन जाते हैं। अलीगढ़ के युवा उद्यमी यथार्थ गुप्ता ने नेपाल के लुबुचे ईस्ट पर्वत तक की यात्रा कर साहस, धैर्य और दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल पेश की। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चले इस पर्वतीय अभियान में उन्होंने समुद्र तल से करीब 20 हजार फीट की ऊंचाई तक पहुंचने का अनुभव हासिल किया। लौटने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए और बताया कि पहाड़ों का सफर केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती की भी परीक्षा लेता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।