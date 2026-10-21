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Aligarh News: 23 अक्टूबर को परिषदीय शिक्षकों को विशेष आकस्मिक अवकाश

Wed, 21 Oct 2026 07:22 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 07:22 PM IST
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mlc election leave basic teacher

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अलीगढ़। विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में मतदान करने के लिए परिषदीय विद्यालयों के पात्र शिक्षक और कर्मचारियों को 23 अक्टूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) आलोक कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में यह अवकाश अनुमन्य किया गया है।

उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के ऐसे शिक्षक और कर्मचारी, जो विश्वविद्यालय स्नातक हैं और स्नातक या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बोनाफाइड मतदाता हैं, वे मतदान के लिए 23 अक्टूबर को विशेष आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
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