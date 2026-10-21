{"_id":"6ad8ecac8ce6e631c505701b","slug":"video-algaugdhha-ma-ravanae-thahana-ka-tharana-brayara-taugdhana-ka-parayasa-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में रावण दहन के दौरान बैरियर तोड़ने का प्रयास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ में दशहरा के अवसर पर नुमाइश ग्राउंड में रावण पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। रामलीला का जुलूस नुमाइश ग्राउंड में प्रवेश कर रहा था। तभी कुछ लोगों ने बैरियर तोड़कर जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें समझाया और सूक्ष्म बल प्रयोग कर पीछे हटाया। पुलिस अधीक्षक नगर आदित्य बंसल ने बताया कि यदि वे अंदर जाते तो रावण पुतला के निकट सुरक्षा को खतरा होता। इससे भगदड़ या कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक 3-4 सेकंड का दृश्य गलत संदर्भ में सामाजिक माध्यम पर प्रसारित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दशहरा का पूरा कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। सभी लोग अपने गंतव्य को सकुशल वापस लौटे।

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