Aligarh News: जिम में युवक पर हमले में बाल अपचारी के खिलाफ कार्रवाई

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पुलिस के अनुसार, कुलदीप विहार निवासी ऋषभ शर्मा ने तहरीर में बताया कि 16 अक्तूबर की शाम जिम जाते समय कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। वह जिम के अंदर पहुंचा तो आरोपी वहां भी आ गए और उसे बाहर ले जाकर पीटा। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने तमंचे से जानलेवा नीयत से फायरिंग की, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे।सी ओ धनंजय कुमार ने बताया कि इस मामले में महुआखेड़ा थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 21 अक्तूबर को एक बाल अपचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की।