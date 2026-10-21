Aligarh News: जिम में युवक पर हमले में बाल अपचारी के खिलाफ कार्रवाई
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:26 PM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:26 PM IST
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अलीगढ़। महुआखेड़ा क्षेत्र की कुलदीप विहार कॉलोनी स्थित जिम में व्यायाम करने गए युवक के साथ मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की है। 17 अक्तूबर की घटना में नामजद आरोपियों में उसके शामिल होने की बात सामने आई थी।
पुलिस के अनुसार, कुलदीप विहार निवासी ऋषभ शर्मा ने तहरीर में बताया कि 16 अक्तूबर की शाम जिम जाते समय कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। वह जिम के अंदर पहुंचा तो आरोपी वहां भी आ गए और उसे बाहर ले जाकर पीटा। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने तमंचे से जानलेवा नीयत से फायरिंग की, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे।
सी ओ धनंजय कुमार ने बताया कि इस मामले में महुआखेड़ा थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 21 अक्तूबर को एक बाल अपचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की।
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पुलिस के अनुसार, कुलदीप विहार निवासी ऋषभ शर्मा ने तहरीर में बताया कि 16 अक्तूबर की शाम जिम जाते समय कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। वह जिम के अंदर पहुंचा तो आरोपी वहां भी आ गए और उसे बाहर ले जाकर पीटा। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने तमंचे से जानलेवा नीयत से फायरिंग की, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे।
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सी ओ धनंजय कुमार ने बताया कि इस मामले में महुआखेड़ा थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 21 अक्तूबर को एक बाल अपचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की।
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