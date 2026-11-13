अलीगढ़ के तुर्कमान गेट बाईपास पर नशीली दवाओं के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन

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अलीगढ़ के तुर्कमान गेट बाईपास पर कुट्टू और टिंचर जैसी नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ शुक्रवार को सराय काबा की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कथित विक्रेता की दुकान पर धावा बोला, जिसके बाद संचालक वहां से भाग गया। पुलिस ने भवन मालिक अशोक कुमार सैनी को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने दुकान दोबारा न खुलने देने का आश्वासन दिया है।

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