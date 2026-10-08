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अलीगढ़ के तुलसी रेजिडेंसी अपार्टमेंट के अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची एडीए की टीम

Thu, 08 Oct 2026 10:23 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:23 PM IST
अलीगढ़ के तुलसी रेजिडेंसी अपार्टमेंट के अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची एडीए की टीम
अलीगढ़ के तुलसी रेजीडेंसी अपार्टमेंट में बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने एडीए की टीम पहुंची। तभी कार्रवाई रोकने के लिए सत्ताधारी दल के एक जनप्रतिनिधि का अधिकारियों के पास फोन आ गया। इसके बाद टीम अपार्टमेंट की अवैध रूप से बनी पांचवीं मंजिल पर पहुंची। साढ़े छह मिनट तक सीढ़ियों और दरवाजे पर हथौड़ा ठोका और कार्रवाई समेटकर लौट गई।
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