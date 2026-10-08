{"_id":"6ac7ca7602c48ee12f05a776","slug":"video-algaugdhha-ka-talsa-rajadasa-aparatamata-ka-avathha-naramanae-taugdhana-pahaca-edae-ka-tama-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ के तुलसी रेजिडेंसी अपार्टमेंट के अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची एडीए की टीम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ के तुलसी रेजीडेंसी अपार्टमेंट में बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने एडीए की टीम पहुंची। तभी कार्रवाई रोकने के लिए सत्ताधारी दल के एक जनप्रतिनिधि का अधिकारियों के पास फोन आ गया। इसके बाद टीम अपार्टमेंट की अवैध रूप से बनी पांचवीं मंजिल पर पहुंची। साढ़े छह मिनट तक सीढ़ियों और दरवाजे पर हथौड़ा ठोका और कार्रवाई समेटकर लौट गई।

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