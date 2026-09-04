अलीगढ़ के रसिक टॉवर अपार्टमेंट में श्री कृष्ण जन्मोत्सव

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अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित रसिक टॉवर अपार्टमेंट में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बच्चों, महिलाओं के साथ बुजुर्गों ने भगवान कन्हैया के बर्थ डे में भाग लिया। हर ओर हाथी-घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की सुनाई दे रहा था।

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