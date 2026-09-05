अलीगढ़ के ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में हुई महाआरती

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अलीगढ़ के ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में महाआरती को लेकर महाभारत हुआ, जिसके बाद जन्माष्टमी पर महाआरती हुई। आरती में ग्रीन पार्क की वर्तमान प्रबंधन समिति के सभी सदस्य , राजेश विनायक, अनूप गुप्ता , प्रोफेसर के एम लाल, राजश्री, अनिल गुप्ता , राजीव दाऊजी, विशाल मित्तल , राजीव राठी आदि मौजूद रहे।

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