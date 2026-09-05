अलीगढ़ हाईवे: यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल, रातभर दौड़ती रहीं स्लीपर बसें, चेकपोस्ट पर नहीं हुई जांच

अलीगढ़ में हाईवे पर रात के समय पुलिस गश्त, चेकपोस्ट और बैरिकेडिंग के बावजूद स्लीपर बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सवालों में है। बृहस्पतिवार रात संवाद न्यूज एजेंसी की टीम ने कानपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर बौनेर मोड़ से खेरेश्वर चौराहे तक पड़ताल की। इस दौरान एक भी स्लीपर बस की चेकिंग होती नहीं मिली।

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हाईवे पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन बसों के भीतर यात्रियों की सुरक्षा जांच का कोई इंतजाम नजर नहीं आया। मैनपुरी से दिल्ली जा रही बस में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था की यह तस्वीर चिंता बढ़ा रही है।अकराबाद से गभाना-बुलंदशहर बॉर्डर तक करीब 50 किलोमीटर और टप्पल बॉर्डर तक करीब 70 किलोमीटर लंबा हाईवे जिले से होकर गुजरता है। इस मार्ग की सुरक्षा आठ थानों की पुलिस के पास है। पड़ताल के दौरान यूपी-112 की पांच गाड़ियां और तीन लैपर्ड बाइक गश्त करती मिलीं। बौनेर बाईपास और खेरेश्वर चौराहे पर बैरिकेडिंग मिली।रोरावर थाने के पास एक चेक प्वाइंट पर पुलिसकर्मी कुर्सियों पर बैठकर टॉर्च से गुजरते वाहनों पर नजर रखते दिखे, लेकिन किसी स्लीपर बस को रोककर अंदर की स्थिति जांचते नहीं देखा गया। प्रशासन का दावा है कि बीते छह माह में आठ बसें और 48 घंटे में दो बसों को सीज किया है। इसके बावजूद मौके पर स्लीपर बसों की अंदरूनी सुरक्षा की पड़ताल होती नहीं दिखी।