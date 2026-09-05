अलीगढ़: दहेज के लिए बेटी की हत्या की कोशिश करने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू

दहेज के लिए बेटी की हत्या की कोशिश किए जाने का आरोप लगाते हुए इगलास के लालपुर कॉलोनी निवासी धीरी सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने निधि की शादी करीब ढाई साल पहले गांव नुनेरा निवासी ललित के साथ की थी। 23 जुलाई को ललित अपनी मां राजरानी, पिता श्यामवीर और दो अज्ञात लोगों के साथ उनके घर आया। उनकी पत्नी सभी के लिए चाय बनाने रसोई में चली गई तभी बेटी निधि से ललित ने पूछा कि तेरे पापा कार दे रहे हैं या नहीं? बेटी के मना करने पर ललित और श्यामवीर ने बेटी के गले में दुपट्टा डालकर उसकी हत्या करने की कोशिश की।अज्ञात लोग भी बेटी की पिटाई करने लगे। आरोप लगाया कि ललित नोएडा में रहता है और वहां पर किसी महिला से शादी कर ली है। थानाध्यक्ष ईश्वर सिंह तोमर ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।