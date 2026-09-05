विश्व समोसा दिवस: समोसे की खुशबू में सेहत का सवाल, स्वाद है जीभ पर, असर दिख रहा शरीर पर

स्वाद जीभ पर, असर शरीर पर

डॉ. अभिषेक गुप्ता ने रोज तले-तेलीय खाद्य पदार्थ खाने से बचने की सलाह दी। इससे वजन बढ़ने और हृदय-लिवर संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय सिंघल ने कहा कि रोज तेलीय खाद्य पदार्थ खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है। सादा और पौष्टिक नाश्ता बेहतर है।



सरकारी कैंटीन में भी सवाल

स्वस्थ खानपान को लेकर सरकारी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की बात होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों में तेल और चीनी के अधिक सेवन के प्रति जागरूकता को लेकर भी पहल की। लेकिन अलीगढ़ की सरकारी कैंटीनों में समोसा और अन्य तले खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर कोई निगरानी नहीं है। यहां जांच से पता लगाया जा सकता है कि स्वस्थ खानपान के संदेश का कैंटीन तक कितना असर पहुंचा है।



मिलावट पर खाद्य विभाग की नजर

सहायक आयुक्त खाद्य दीपक सिंह ने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। समोसे में मिलावट या खराब गुणवत्ता की शिकायत पर नमूना लेकर जांच कराई जाएगी।