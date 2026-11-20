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अलीगढ़ मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने जिला स्तरीय अधिकारियों को स्व-जनगणना का प्रशिक्षण दिया। मास्टर ट्रेनर गनवीर सिंह और अनुराग सिंह ने प्रक्रिया समझाई। सीडीओ ने सभी अधिकारियों को 30 नवंबर तक अपनी और अधीनस्थ कर्मचारियों की स्व-जनगणना अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही न बरतने को कहा।

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