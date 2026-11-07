अलीगढ़ में दीपावली पर सफाई कर्मचारियों को बांटी एक्सपायरी मिठाई, भड़का गुस्सा

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अलीगढ़ में दीपावली पर सफाई कर्मचारियों को एक्सपायरी मिठाई बांटने का आरोप लगाया है। अर्बन कंपनी के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। कूड़ा गाड़ियों में भरकर मिठाई के डिब्बे लाने का भी आरोप लगाया। हैबिटेट सेंटर के बाद नगर आयुक्त आवास पर कर्मचारियों ने धरना दिया। कार्रवाई की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया।

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