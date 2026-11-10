Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Digital libraries in 204 gram panchayats of Aligarh

अलीगढ़: 204 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी का काम शुरू, गांव में ही कर सकेंगे पढ़ाई

Tue, 10 Nov 2026 04:25 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 10 Nov 2026 04:25 PM IST
सार

अभी तक यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, पुलिस, रेलवे और शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को शहर जाना पड़ता था। वहां कमरे, किताबों और कोचिंग पर हजारों रुपये खर्च होते थे। अब डिजिटल लाइब्रेरी से गरीब, मजदूर और किसान परिवारों के बच्चों को भी बराबर मौका मिलेगा।

विज्ञापन
Digital libraries in 204 gram panchayats of Aligarh
डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ाई करती छात्राएं - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अलीगढ़ जिले के 12 ब्लॉकों की 204 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाए जाने का काम शुरू हो गया है। अभी तक इन ग्राम पंचायतों की लाइब्रेरी में मैन्युअल किताबें रखी गई हैं। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इन सभी लाइब्रेरी को डिजिटल करने का फैसला लिया है।

विज्ञापन


अनटाइड और राज्य वित्त आयोग के फंड से इन लाइब्रेरी के लिए काम किया जा रहा है। पहले चरण में चार ब्लॉकों में कंप्यूटर, फर्नीचर और इंटरनेट की व्यवस्था कर दी गई है। इसके बाद लाइब्रेरियन की व्यवस्था पर भी काम किया जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी में दो कंप्यूटर, एक वेबकैम और एक एलईडी टीवी के साथ फर्नीचर और बेहतर सीटिंग प्लान की सुविधा होगी। इंटरनेट की सुविधा से युवा ऑनलाइन पढ़ाई, मॉक टेस्ट और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ले सकेंगे। जिन पंचायतों में पहले से पंचायत भवन में लाइब्रेरी चल रही है, वहां उसी को अपग्रेड किया जाएगा।
विज्ञापन


गांव में ही कर सकेंगे पढ़ाई
अभी तक यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, पुलिस, रेलवे और शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को शहर जाना पड़ता था। वहां कमरे, किताबों और कोचिंग पर हजारों रुपये खर्च होते थे। अब डिजिटल लाइब्रेरी से गरीब, मजदूर और किसान परिवारों के बच्चों को भी बराबर मौका मिलेगा। लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों के साथ-साथ डिजिटल कंटेंट, ई-बुक्स, करंट अफेयर्स और समाचार पत्रों की सुविधा भी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र कुमार ने बताया कि शासन के आदेश पर जिले की सभी लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दील करने का काम शुरू हो गया है। अब तक ब्लॉकों की लाइब्रेरी में आधुनिक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। जल्द ही बाकी ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में स्थित लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed