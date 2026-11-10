Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Cheating in the name of MBBS admission

अलीगढ़: एमबीबीएस में दाखिला के नाम पर 3.60 लाख हड़पे, कंसल्टेंसी संचालक पर रिपोर्ट दर्ज

Tue, 10 Nov 2026 01:05 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 10 Nov 2026 01:05 PM IST
सार

आरोप है कि तिरुपति कंसल्टेंसी के संचालक सुखवेन्द्र ने एडमिशन कराने के नाम पर उनसे 4.10 लाख रुपये ले लिए थे। रकम लेने के बावजूद न तो छात्र का एडमिशन कराया गया और न ही पैसे वापस दिए गए। 

विज्ञापन
Cheating in the name of MBBS admission
पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित पुष्पांजलि कॉलोनी निवासी पुष्पा यादव पत्नी हाकिम सिंह यादव के साथ प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस पेड सीट पर दाखिला कराने के नाम पर 3.60 लाख लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता ने कंसल्टेंसी संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

विज्ञापन


महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तिरुपति कंसल्टेंसी के संचालक सुखवेन्द्र ने एडमिशन कराने के नाम पर उनसे 4.10 लाख रुपये ले लिए थे। रकम लेने के बावजूद न तो छात्र का एडमिशन कराया गया और न ही पैसे वापस दिए गए। 
विज्ञापन


लगातार दबाव बनाने पर आरोपी ने अगस्त में दो बार में 25-25 हजार रुपये (कुल 50,000 रुपये) वापस किए, लेकिन शेष रुपये लौटाने से इन्कार कर दिया और टालमटोल करने लगा। पीड़िता की शिकायत पर क्वार्सी पुलिस ने बीएनएस की धारा 316(2) के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed