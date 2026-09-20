अकराबाद में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, श्रद्धालुओं ने की सुख-समृद्धि की कामना

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20 सितंबर को अकराबाद में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। यह विसर्जन नानऊ स्थित गंगा नहर घाट पर श्रद्धाभाव के साथ संपन्न हुआ।अकराबाद सहित विभिन्न गांवों में स्थापित प्रतिमाएं विसर्जन के लिए लाई गईं। श्रद्धालुओं ने विसर्जन से पहले विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान गणपति को भोग लगाया और सुख-समृद्धि की कामना की। भक्त ढोल-नगाड़ों के साथ विसर्जन स्थल तक पहुंचे। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया के जयघोष गूंजते रहे। रास्ते में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। विसर्जन स्थल पर भी विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद गणेश प्रतिमाओं का गंगा नहर में विसर्जन हुआ। सभी श्रद्धालुओं ने नहर में स्नान किया। उन्होंने प्रसाद वितरित किया और अगले वर्ष फिर से भगवान गणेश के आगमन की कामना की।

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