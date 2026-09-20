फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh Woman Blackmailed on Video Call,

अलीगढ़: वीडियो कॉल पर महिला को ब्लैकमेल कर 3.20 लाख की ठगी, पति-बच्चों को मारने की धमकी देकर मंगवाए पैसे

Sun, 20 Sep 2026 02:18 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 20 Sep 2026 02:18 PM IST
सार

एक महिला से वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल कर 3.20 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है, वीडियो कॉल में आरोपी ने महिला की आपत्तिजनक फोटो दिखाकर उसके पति और बच्चों को जान से मरवाने की धमकी दी और अलग-अलग क्यूआर कोड व बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराने के लिए मजबूर किया।

विज्ञापन
Aligarh Woman Blackmailed on Video Call,
पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ में थाना देहलीगेट क्षेत्र के सराय मियां निवासी एक महिला से वीडियो कॉल के जरिये ब्लैकमेल कर 3.20 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी ने महिला को उसकी आपत्तिजनक फोटो दिखाकर ब्लैकमेल किया और पति व बच्चों को जान से मरवाने की धमकी देकर रुपये की मांग की। भय के कारण महिला ने पांच से आठ सितंबर के बीच आरोपी के बताए अलग-अलग क्यूआर कोड और बैंक खातों में 3.20 लाख रुपये ट्रांसफर करा दिए।

विज्ञापन


महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 5 सितंबर की सुबह करीब नौ बजे उसके मोबाइल पर एक नंबर से वीडियो कॉल आई। कॉल उठाने के कुछ समय बाद आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक फोटो दिखानी शुरू कर दीं और उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद आरोपी ने उसके पति का नाम लेते हुए पति और बच्चों को मरवाने की धमकी दी।
विज्ञापन


आरोप है कि आरोपी ने अलग-अलग क्यूआर कोड और बैंक खाता नंबर भेजकर रुपये जमा कराने का दबाव बनाया। पांच से आठ सितंबर तक वह लगातार रकम की मांग करता रहा। महिला ने डर के कारण खुद और अन्य लोगों के माध्यम से आरोपी के बताए खातों में कुल 3.20 लाख रुपये ट्रांसफर करा दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


महिला के मुताबिक उसके पास आरोपी के मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर, क्यूआर कोड, बैंक खाता नंबर, भुगतान के स्क्रीनशॉट और ट्रांजेक्शन/यूटीआर नंबर मौजूद हैं। उसने इन दस्तावेजों को पुलिस को साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया है। महिला ने आशंका जताई है कि आरोपी उसकी निजी फोटो का दुरुपयोग कर सकता है और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। सीओ प्रथम संजीव कुमार शर्मा के अनुसार मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed