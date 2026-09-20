अलीगढ़ सिविल बार एसोसिएशन चुनाव: पंकज गुप्ता अध्यक्ष, रत्नेश चंद्रा जैरो महासचिव, पुष्पा देवी बनीं कोषाध्यक्ष
अलीगढ़ सिविल कोर्ट में शनिवार को दि सिविल बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 2026-27 संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार सिंह की देखरेख में 267 में से 244 अधिवक्ताओं ने मतदान किया।
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अलीगढ़ दि सिविल बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 2026-27 शनिवार को सिविल कोर्ट स्थित सिविल बार कक्ष में संपन्न हो गया। अध्यक्ष पद पर पंकज गुप्ता ने 156 मत प्राप्त कर अपने प्रतिद्वंद्वी राम सिंह को पराजित किया। राम सिंह को 86 मत मिले। चुनाव में कुल 267 में से 244 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार सिंह तथा सहायक निर्वाचन अधिकारियों मो. तारिक और विनय कुमार शर्मा की देखरेख में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया हुई। महासचिव पद पर रत्नेश चन्द्रा जैरो को 148 मत मिले। उनके प्रतिद्वंद्वी रामकिशन सिंह तोमर को 95 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रेमपाल सिंह ने 153 मत प्राप्त कर विजय हासिल की। उनके प्रतिद्वंद्वी अजयवीर सिंह को 85 मत मिले।
संयुक्त सचिव प्रशासन पद पर अमन पांडेय 178 मत प्राप्त कर विजयी रहे, जबकि सुनीता कौशिक को 60 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर पुष्पा देवी शर्मा ने 180 मत प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की। उनकी प्रतिद्वंद्वी अलका तोमर को 60 मत मिले।