राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय: बढ़ाई वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि, अब 21 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (आरएमपीएसयू) ने वेब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 21 सितंबर तक बढ़ा दी है। इससे छात्र-छात्राओं को राहत मिली है, जिनका प्रवेश होने के बावजूद वेब रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था।

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विवि के कुलसचिव प्रबुद्ध सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कई विद्यार्थियों का विभिन्न कारणों से वेब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। इस संबंध में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन ने अध्यक्ष ब्रह्मजीत सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय प्रशासन से वेब रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा खोलने का अनुरोध किया था। प्रकरण पर विचार के बाद अंतिम तिथि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।