अलीगढ़: प्रेमी से मिलने मुंबई जा रही किशोरी बिना टिकट पकड़ी गई, जीआरपी ने वन स्टॉप सेंटर भेजा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 20 Sep 2026 05:04 PM IST
सार
किशोरी जो मुंबई में अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, उसे अलीगढ़ में ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए टीसी ने पकड़ लिया और जीआरपी के सुपुर्द कर दिया।
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विस्तार
अलीगढ़ के भदोही से घर से निकली एक किशोरी को ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए टीसी ने पकड़ा। वह मुंबई में अपने प्रेमी के पास जा रही थी। टीसी ने उसे जीआरपी के सुपुर्द कर दिया। पूछताछ और जांच के बाद जीआरपी ने किशोरी को रात में क्वार्सी स्थित वन स्टॉप सेंटर भेज दिया।
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जीआरपी प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी के अनुसार, किशोरी शुक्रवार शाम करीब चार बजे अपने घर से निकली थी। टिकट न होने पर टीसी ने उसे पकड़ा और जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी ने किशोरी से पूछताछ कर उसके परिजनों से संपर्क किया। परिजनों को घटना की जानकारी देकर अलीगढ़ बुलाया गया है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने पर किशोरी को परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा।
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