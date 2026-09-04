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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Youth jumps into river from bridge angry villagers block road after search fails to begin scuffle with police ensues

VIDEO: पुल से नदी में कूदा युवक, तलाश शुरू न होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम, पुलिस से नोकझोंक

Fri, 04 Sep 2026 10:06 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 10:06 PM IST
Youth jumps into river from bridge angry villagers block road after search fails to begin scuffle with police ensues
आगरा के बाह में नसीरपुर फिरोजाबाद के रामनरेश (40) ने शुक्रवार दोपहर दो बजे नौरंगीघाट पुल से यमुना नदी में छलांग लगा दी। राहगीरों ने नदी में कूदते रामनरेश को देख कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची नसीरपुर और बाह पुलिस ने यमुना में कूदे युवक की तलाश कराने के लिए गोताखोर बुलाए थे। युवक के नदी में कूदने की सूचना पर परिवार और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। तत्काल तलाश शुरू न होने पर गुस्साए लोगों ने नौरंगीघाट पुल पर फरैरा शिकोहाबाद मार्ग को जाम कर दिया। जाम लगाने से रोकने पर ग्रामीणों की पुलिस से तकरार हुई। एसीपी बाह जितेन्द्र कुमार ने नदी में कूदे युवक की तलाश के लिए गोताखोर लगाए और लोगों को समझाबुझा कर जाम खुलवाया।
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