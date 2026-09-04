VIDEO: पुल से नदी में कूदा युवक, तलाश शुरू न होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम, पुलिस से नोकझोंक

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आगरा के बाह में नसीरपुर फिरोजाबाद के रामनरेश (40) ने शुक्रवार दोपहर दो बजे नौरंगीघाट पुल से यमुना नदी में छलांग लगा दी। राहगीरों ने नदी में कूदते रामनरेश को देख कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची नसीरपुर और बाह पुलिस ने यमुना में कूदे युवक की तलाश कराने के लिए गोताखोर बुलाए थे। युवक के नदी में कूदने की सूचना पर परिवार और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। तत्काल तलाश शुरू न होने पर गुस्साए लोगों ने नौरंगीघाट पुल पर फरैरा शिकोहाबाद मार्ग को जाम कर दिया। जाम लगाने से रोकने पर ग्रामीणों की पुलिस से तकरार हुई। एसीपी बाह जितेन्द्र कुमार ने नदी में कूदे युवक की तलाश के लिए गोताखोर लगाए और लोगों को समझाबुझा कर जाम खुलवाया।

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