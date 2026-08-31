VIDEO: युवक से मारपीट, पुलिस को दी तहरीर

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आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव बीच का पुरा गांव निवासी अंकित ने रविवार को थाने में तहरीर देकर कुछ लोगों पर एक स्थान पर बुलाकर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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