गैस बुकिंग पर बड़ा अपडेट: एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा सिलिंडर, रोकी गई सप्लाई; आज ही करें ये काम

एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई। इससे आगरा जिले के करीब एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्ति विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों ने सत्यापन प्रक्रिया के लिए बार-बार चेतावनी दी थी।

विभागीय निर्देशों के अनुसार मियाद पूरी होते ही ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं का डाटा होल्ड पर डाला जा रहा है, जिससे प्रभावित उपभोक्ता अब न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन माध्यम से गैस सिलिंडर की बुकिंग करा सकेंगे। इसके साथ ही वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से गैस एजेंसियों को भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे बिना सत्यापन वाले खातों में रिफिल जारी न करें।

बता दें, जिले में पंजीकृत कुल 13.5 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं में से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ग्राहक शामिल हैं। तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया था कि फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों की पहचान करने और पात्र लाभान्वितों तक सब्सिडी की सटीक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य की गई थी। हालांकि गैस एजेंसियों पर उमड़ रही भारी भीड़, सर्वर की तकनीकी खामियों और आमजन की ढिलाई के कारण भी लोग अंतिम तिथि तक ई-केवाईसी नहीं करा सके।

