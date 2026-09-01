फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Two youths returned to Agra from Congo in isolation along with families due to Ebola virus screening process

क्या यूपी में मिला इबोला का केस?: कांगो से आगरा लाैटे दो युवक आइसोलेट, स्वास्थ्य विभाग ने दी बड़ी जानकारी

Tue, 01 Sep 2026 12:29 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Tue, 01 Sep 2026 12:29 PM IST
सार

कांगो से आगरा लाैटे दो युवकों को परिवार सहित आइसोलेट कर दिया गया है। इबोला संक्रमण की आशंका पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दो युवकों की स्क्रीनिंग की। साथ टीम उन पर नजर बनाए रखे है।

विज्ञापन
Two youths returned to Agra from Congo in isolation along with families due to Ebola virus screening process
इबोला - फोटो : एएनआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कांगो से आगरा लाैटे दो युवकों में इबोला वायरस के संक्रमण की आशंका पर स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची। परिजन सहित दोनों को स्वास्थ्य टीम ने आइसोलेट कर दिया है। दोनों में इबोला संक्रमण को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी जानकारी दी है। 
विज्ञापन


प्रभारी सीएमओ डॉक्टर अमित रावत ने बताया कि अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस चल रहा है। ऐसे में इन देशों से आने वाले सभी लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाती है। इनकी भी स्क्रीन की गई है। इनमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है। नमूने भी नहीं लिए गए हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सात दिन तक निगरानी की जाती है। 
विज्ञापन


 

रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी डॉक्टर नंदन सिंह ने बताया कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक जहां बीमारी फैलती है वहां के आने जाने वालों की संबंधित जिलों में एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाती है। हमारी टीम ने स्क्रीनिंग की थी। इनमें किसी तरह के लक्षण नहीं है और इनके कोई भी नमूने भी नहीं दिए गए हैं। सात दिन में किसी तरह की परेशानी और लक्षण दिखने पर नमूना लेकर के जांच कराई जाएगी।

कांगो में इबोला का प्रकोप है। वहां से भारत आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर नमूने लेकर जांच की जा रही है। 32 वर्षीय युवक 28 अगस्त को मुंबई पहुंचा। एयरपोर्ट से निकलने से पहले इबोला वायरस की जांच के लिए सैंपल लिए गए। दूसरा युवक 28 अगस्त को दिल्ली होकर आया था। वहां एयरपोर्ट पर सैंपल लिए गए थे। दिल्ली और मुंबई से दोनों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई थी। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed