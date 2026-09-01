आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा: नींद की झपकी आने से 20 फीट गहरी खाई में पलटा ट्रेलर, चालक समेत दो लोग घायल

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पुलिस के मुताबिक ट्रेलर चालक महेंद्र पुत्र धवन लाल निवासी सीकर, राजस्थान, परिचालक राजू पुत्र अजगर अली के साथ ट्रेलर में पाउडर लेकर आगरा से लखनऊ की ओर जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे थाना फतेहाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 34 पर चालक को नींद की झपकी आ गई। इससे ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर तक एमसीबी और जाली को तोड़ते हुए एक्सप्रेसवे से नीचे लगभग 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गया।हादसे में चालक महेंद्र और परिचालक राजू घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी प्रथम सुधीश कुमार शुक्ला ने बताया कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण हादसा हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।