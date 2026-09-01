फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Trailer overturns into 20-foot-deep ditch on Agra-Lucknow Expressway two injured

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा: नींद की झपकी आने से 20 फीट गहरी खाई में पलटा ट्रेलर, चालक समेत दो लोग घायल

Tue, 01 Sep 2026 09:42 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Tue, 01 Sep 2026 09:42 AM IST
सार

आगरा- लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह हादसा हो गया। चालक को नींद की झपकी लगने से ट्रेलर अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गया। हादसे में चालक समेत दो लोग घायल हो गए।

विज्ञापन
Trailer overturns into 20-foot-deep ditch on Agra-Lucknow Expressway two injured
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह नींद की झपकी आने से पाउडर लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गया। हादसे में चालक और परिचालक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
विज्ञापन


पुलिस के मुताबिक ट्रेलर चालक महेंद्र पुत्र धवन लाल निवासी सीकर, राजस्थान, परिचालक राजू पुत्र अजगर अली के साथ ट्रेलर में पाउडर लेकर आगरा से लखनऊ की ओर जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे थाना फतेहाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 34 पर चालक को नींद की झपकी आ गई। इससे ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर तक एमसीबी और जाली को तोड़ते हुए एक्सप्रेसवे से नीचे लगभग 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गया।
विज्ञापन


हादसे में चालक महेंद्र और परिचालक राजू घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी प्रथम सुधीश कुमार शुक्ला ने बताया कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण हादसा हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed