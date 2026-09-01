आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा: नींद की झपकी आने से 20 फीट गहरी खाई में पलटा ट्रेलर, चालक समेत दो लोग घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Tue, 01 Sep 2026 09:42 AM IST
सार
आगरा- लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह हादसा हो गया। चालक को नींद की झपकी लगने से ट्रेलर अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गया। हादसे में चालक समेत दो लोग घायल हो गए।
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विस्तार
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह नींद की झपकी आने से पाउडर लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गया। हादसे में चालक और परिचालक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस के मुताबिक ट्रेलर चालक महेंद्र पुत्र धवन लाल निवासी सीकर, राजस्थान, परिचालक राजू पुत्र अजगर अली के साथ ट्रेलर में पाउडर लेकर आगरा से लखनऊ की ओर जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे थाना फतेहाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 34 पर चालक को नींद की झपकी आ गई। इससे ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर तक एमसीबी और जाली को तोड़ते हुए एक्सप्रेसवे से नीचे लगभग 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गया।
हादसे में चालक महेंद्र और परिचालक राजू घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी प्रथम सुधीश कुमार शुक्ला ने बताया कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण हादसा हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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पुलिस के मुताबिक ट्रेलर चालक महेंद्र पुत्र धवन लाल निवासी सीकर, राजस्थान, परिचालक राजू पुत्र अजगर अली के साथ ट्रेलर में पाउडर लेकर आगरा से लखनऊ की ओर जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे थाना फतेहाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 34 पर चालक को नींद की झपकी आ गई। इससे ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर तक एमसीबी और जाली को तोड़ते हुए एक्सप्रेसवे से नीचे लगभग 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गया।
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हादसे में चालक महेंद्र और परिचालक राजू घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी प्रथम सुधीश कुमार शुक्ला ने बताया कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण हादसा हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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