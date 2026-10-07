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VIDEO: युवक ने पहले युवती को गोली मारी, फिर खुद भी दे दी जान; कॉलोनी में मचा हड़कंप
आगरा के सदर क्षेत्र के रोहता में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने युवती को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है, जो इटौरा, मलपुरा का रहने वाला था और सैंया टोल पर काम करता था। युवती उससे मिलने एक कॉलोनी में आई थी, जहां उसकी एक सहेली भी मौजूद थी। इसी दौरान युवक ने युवती को गोली मार दी। इसके बाद, युवक ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस इस घटना के संबंध में युवती और युवक के बारे में विस्तृत जानकारी जुटा रही है। घटना के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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