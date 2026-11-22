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सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सीईसी सदस्य एके मोहंती ने 6 नवंबर को ईमेल भेजकर बैठक में लिए गए निर्णय पर आपत्ति जताई थी, जबकि अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी भी मामले में उपस्थित रहे। पीठ ने टिप्पणी की कि ताजमहल के नजदीक बड़े औद्योगिक क्लस्टर को लेकर जब समिति के भीतर ही मतभेद सामने आए हैं, तो विवादित आधार पर दी गई मंजूरी पर सीधे भरोसा नहीं किया जा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह व्यवस्था दी थी कि ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में प्राधिकरण केवल तभी आगे बढ़ सकते हैं जब टीटीजेड प्राधिकरण, सीईसी और नीरी के नामित विशेषज्ञों के बीच एकमत हो और किसी आपत्ति की स्थिति में अदालत की अनुमति के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर टीटीजेड प्राधिकरण और सीईसी को बैठक कर मतभेदों व खामियों को दूर करने, पर्यावरणीय सुरक्षा व शर्तों पर विचार करने और व्यापक संयुक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद ही परियोजना की आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।आगरा में प्रस्तावित आईएमसी केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना है, जिसे अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एकेआईसी) के तहत विकसित किया जा रहा है। यह क्लस्टर एत्मादपुर तहसील के अंतर्गत रहनकलां और रायपुर गांवों की लगभग 1,058 एकड़ (करीब 428 हेक्टेयर) भूमि पर प्रस्तावित है।यमुना एक्सप्रेसवे तथा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के जंक्शन व ग्रेटर आगरा के नजदीक रणनीतिक रूप से स्थित है। इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआईसीडीसी) और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। टीटीजेड के सदस्य सचिव विजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, उनके क्रम में आगे बैठक कर कार्रवाई की जाएगी।व्हाइट और ग्रीन श्रेणी के लगेंगे उद्योगआईएमसी में केवल गैर-प्रदूषणकारी (व्हाइट और ग्रीन कैटेगरी) उद्योगों को ही अनुमति दी जाएगी। इनमें मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, हस्तशिल्प, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और गैर-प्रदूषणकारी फुटवियर इकाइयों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही क्लस्टर में प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचा, निर्बाध बिजली, चौड़ी सड़कें, जल निकासी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है, जिससे हजारों करोड़ रुपये के निवेश के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।