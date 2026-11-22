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तत्कालीन बीईओ नगर सुमित कुमार ने सत्र 2025-26 में यू-डायस प्लस डाटा फीडिंग की प्रगति समीक्षा के दौरान यह मामला पकड़ा था। उस समय हुई शिकायत की जांच अब पूरी हुई है। जांच में पता चला कि संबंधित विद्यालयों के नाम पर फर्जी यू-डायस कोड जारी हुए जबकि इनके लिए न तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोई पत्रावली भेजी गई थी और न ही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी ने इसकी अनुमति या संस्तुति की। विज्ञापन



तत्कालीन बीईओ नगर सुमित कुमार ने सत्र 2025-26 में यू-डायस प्लस डाटा फीडिंग की प्रगति समीक्षा के दौरान यह मामला पकड़ा था। उस समय हुई शिकायत की जांच अब पूरी हुई है। जांच में पता चला कि संबंधित विद्यालयों के नाम पर फर्जी यू-डायस कोड जारी हुए जबकि इनके लिए न तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोई पत्रावली भेजी गई थी और न ही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी ने इसकी अनुमति या संस्तुति की। कागजों में स्कूल का नाम कुछ और जमीन पर संचालित विद्यालय का नाम कुछ और है। पुराने और बंद हो चुके विद्यालयों के यू-डायस कोड का फर्जीवाड़ा किया गया। जांच में 12 विद्यालयों को अवैध तरीके से यू-डायस कोड आवंटित करने की पुष्टि हुई है। इनमें शहर के चर्चित विद्यालयों के साथ मिशनरी स्कूल भी शामिल हैं। जिनमें से 2 स्कूलों बंद किए गए, अन्य 10 को बंद करने की तैयारी है।

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बीएसए डॉ. राकेश सिंह की ओर से कराई जांच में सामने आया कि 12 विद्यालयों को गलत तरीके से यू-डायस कोड दिए गए। फर्जी हस्ताक्षर के जरिये दस्तावेज तैयार कर उन्हें यू-डायस प्लस पोर्टल पर अपलोड किया गया। यह भी सामने आया कि कुछ पुराने मान्यता प्राप्त और यू-डायस पर पंजीकृत विद्यालय बाद में बंद हो गए लेकिन उनके यू-डायस कोड समाप्त नहीं हुए। इन्हीं पुराने कोड के नाम में बदलाव कर नए नाम से संचालित विद्यालयों के लिए इनका इस्तेमाल किया गया।



कुछ विद्यालयों ने मंडलीय समिति की अनुमति के बिना अपने मूल नाम में भी बदलाव कर लिया। विभाग ने इसके लिए संबंधित विद्यालय प्रबंधन को जिम्मेदार माना है। मामले में एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक की भूमिका भी जांच में सामने आई थी। वह पूर्व में एआरपी मुख्यालय में तैनात थे। इसके अलावा यू-डायस का काम देखने वाले विभागीय कर्मचारी की भूमिका भी जांच के दायरे में है। वह लंबे समय से उसी सीट पर बना रहा।





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दो विद्यालय बंद, बाकी की मान्यता होगी खत्म

फर्जी तरीके से यू-डायस कोड आवंटित किए गए विद्यालयों में अकोला का ओम आदर्श विद्यालय और फतेहाबाद का एसडी कॉन्वेंट स्कूल बंद कराया जा चुका है। अन्य विद्यालयों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से इनकी मान्यता प्रत्याहरण की प्रक्रिया शुरू करने के साथ संबंधित यू-डायस कोड निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।





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