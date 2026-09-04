VIDEO: सेवा संकल्प अभियान के प्रभारी बने योगेंद्र उपाध्याय

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आगरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में भव्य सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर से 17 अक्तूबर 2026 तक चलने वाले इस एक महीने के महाअभियान की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। योगी सरकार ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को अभियान का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीएम मोदी के ढाई दशक के जनसेवा कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना और प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत-2047 के राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ना है।

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