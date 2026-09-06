वीडियो आया सामने: खेलते समय निर्माणाधीन मकान में गिरा मासूम, मुंह के आर-पार हुई लोहे की सरिया

बच्चों के साथ खेल रहा था विनीत

यह पूरी घटना सकीट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बावली की है। मिली जानकारी के अनुसार, गांव के रहने वाले विनीत का छह वर्षीय पुत्र प्रबल रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते-खेलते वह अचानक पड़ोसी अमृत सिंह फौजी के निर्माणाधीन मकान में जा गिरा। वहां निर्माण कार्य के लिए सरिया का ढांचा लगा हुआ था। अचानक गिरने की वजह से एक लोहे की सरिया मासूम प्रबल के मुंह में घुसकर आर-पार हो गई।