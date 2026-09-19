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VIDEO: महिला जिला अस्पताल में होंगे 350 बेड, डिजाइन में किया बदलाव
महिला जिला अस्पताल (लेडी लॉयल) के भवन की डिजाइन में बदलाव किया गया है। आसपास के जिलों से भी मरीज आने पर बेडों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसमें 350 बेड तक की क्षमता होगी। जांच, इलाज, प्रसव और ऑपरेशन की सुविधा होगी। अक्तूवर से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत एसएन मेडिकल कॉलेज से लेडी लॉयल को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए सीएमओ कार्यालय के पास पांच एकड़ जमीन पर नया भवन बनेगा। ये जमीन एसएन मेडिकल कॉलेज की है। यह 10 मंजिला होगा। इसकी डिजाइन में बदलाव किया गया है। इसमें बेड की क्षमता 350 होगी। इससे जरूरत के हिसाब से अस्पताल प्रशासन बेड स्थापित कर सकता है। पहले इसमें ढाई सौ बेड की क्षमता थी। इसमें जनरल वार्ड, दो ऑपरेशन थिएटर, दो प्रसव कक्ष भी होंगे। कंगारू थेरेपी यूनिट, मदर मिल्क बैंक, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड सेंटर, एक्सरे समेत अन्य की सुविधा मिलेगी। इसी में ओपीडी परिसर से भी बनेगा। मरीज के लिए वेटिंग एरिया, पर्चा-दवा काउंटर की भी व्यवस्था होगी। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि इसका टेंडर हो गया है। करीब 95 करोड़ रुपये इसका बजट है। लोक निर्माण विभाग ने सर्वे कर डीपीआर भी बना ली है। करीब डेढ़ साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा।
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