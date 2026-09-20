अस्पताल में हंगामा: परिजन बोले- माैत के बाद वेटिंलेटर पर रखा युवक का शव, इलाज के नाम पर वसूले पांच लाख रुपये

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कोटकी निवासी शैलेश 12 सितंबर की रात करीब आठ बजे मजदूरी कर साइकिल से घर लौट रहा था। कोटकी क्षेत्र में एटा रोड पर पीछे से आ रही बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल शैलेश को 11 बजे करीब उपचार के लिए ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज-2 स्थित गोयल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।परिजन का आरोप है कि 13 सितंबर को ही शैलेश की मौत हो गई थी, लेकिन अस्पताल स्टाफ और डॉक्टरों ने इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी। परिवार को मरीज से मिलने भी नहीं दिया गया और लगातार उसका उपचार होने की जानकारी दी जाती रही। इस दौरान करीब पांच लाख रुपये इलाज के नाम पर लिए जाने का आरोप है।शनिवार को गांव के कई लोग शैलेश को देखने अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि स्टाफ और डॉक्टरों ने उनके साथ अभद्रता की और मरीज से मिलने नहीं दिया। इसके बाद गांव के लोगों ने जबरन अंदर जाकर देखा तो शैलेश मृत मिला। उन्हें पहले से ही उसकी मौत का शक था। शनिवार को मौत की जानकारी मिलने पर 85 हजार का बिल थमा दिया। मामले की जानकारी मिलने पर गरीब सेना के अध्यक्ष बाल योगी मौके पर पहुंचे। तो परिजन हंगामा कर दिया। इस बीच सड़क भी जाम हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस समझा-बुझाकर शांत कराया।गोयल हॉस्पिटल संचालक डॉ. मुकेश गोयल का कहना है कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर छह दिन पहले परिजन ने मरीज को भर्ती किया था। रोजाना परिजनों को उनकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा था, मरीज से भी यह मिल रहे थे। इलाज के बावजूद मरीज की मौत होने के बाद बाल योगी आए और तीमारदारों के साथ हंगामा किया। रुपये देने का दबाव बनाया। इस संदर्भ में पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने ले गई है। प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत का कहना है कि अभी मामले की शिकायत नहीं मिली है। तीमारदारों के आरोपों की जांच कराई जाएगी।हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सीएमओ कार्यालय को रिपोर्ट के लिए कहा गया है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।