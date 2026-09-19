सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात: पेड़ के सहारे छत पर पहुंचा चोर, जाल तोड़कर शोरूम से पार किया माल
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 19 Sep 2026 09:24 PM IST
सार
पुलिस ने शोरूम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें चोर की गतिविधियां कैद मिली हैं। चोर शाम करीब चार बजे भी शोरूम के आसपास घूमता और रेकी करता दिखाई दिया था।
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विस्तार
आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया के आंबेडकर तिराहे पर शुक्रवार की रात चोर ने इन्वर्टर-बैटरी शोरूम को निशाना बनाया। चोर बाहर लगे पेड़ के सहारे छत पर पहुंचा। लोहे के जाल की पत्तियां तोड़कर केबल के सहारे शोरूम के अंदर उतर गया। गल्ले में रखी करीब 20 हजार रुपये की नकदी लेकर भाग निकला।
शोरूम संचालक राजवीर सिंह के सुबह दुकान खोलने पहुंचने पर चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शोरूम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें चोर की गतिविधियां कैद मिली हैं। राजवीर सिंह ने बताया कि चोर शाम करीब चार बजे भी शोरूम के आसपास घूमता और रेकी करता दिखाई दिया था। उस समय ग्राहकों की आवाजाही के कारण उस पर ध्यान नहीं गया। रात करीब दो बजे उसने वारदात को अंजाम दिया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले में सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर चोर की तलाश की जा रही हैं।
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शोरूम में पहले भी हो चुकी है चोरी
संचालक के मुताबिक 12 फरवरी 2018 को चोर नकदी के साथ बैटरी और इन्वर्टर ले गए थे। उस घटना में करीब छह लाख रुपये का नुकसान हुआ था।
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शोरूम संचालक राजवीर सिंह के सुबह दुकान खोलने पहुंचने पर चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शोरूम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें चोर की गतिविधियां कैद मिली हैं। राजवीर सिंह ने बताया कि चोर शाम करीब चार बजे भी शोरूम के आसपास घूमता और रेकी करता दिखाई दिया था। उस समय ग्राहकों की आवाजाही के कारण उस पर ध्यान नहीं गया। रात करीब दो बजे उसने वारदात को अंजाम दिया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले में सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर चोर की तलाश की जा रही हैं।
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शोरूम में पहले भी हो चुकी है चोरी
संचालक के मुताबिक 12 फरवरी 2018 को चोर नकदी के साथ बैटरी और इन्वर्टर ले गए थे। उस घटना में करीब छह लाख रुपये का नुकसान हुआ था।