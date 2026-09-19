सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात: पेड़ के सहारे छत पर पहुंचा चोर, जाल तोड़कर शोरूम से पार किया माल

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शोरूम संचालक राजवीर सिंह के सुबह दुकान खोलने पहुंचने पर चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शोरूम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें चोर की गतिविधियां कैद मिली हैं। राजवीर सिंह ने बताया कि चोर शाम करीब चार बजे भी शोरूम के आसपास घूमता और रेकी करता दिखाई दिया था। उस समय ग्राहकों की आवाजाही के कारण उस पर ध्यान नहीं गया। रात करीब दो बजे उसने वारदात को अंजाम दिया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले में सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर चोर की तलाश की जा रही हैं।संचालक के मुताबिक 12 फरवरी 2018 को चोर नकदी के साथ बैटरी और इन्वर्टर ले गए थे। उस घटना में करीब छह लाख रुपये का नुकसान हुआ था।