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VIDEO: छत से गिरकर महिला की माैत, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप

Tue, 06 Oct 2026 12:00 AM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:00 AM IST
Woman dies after falling from roof family alleges murder
आगरा के थाना एकता के कौलक्खा में पति-पत्नी की आपसी लड़ाई के दौरान हुए धक्का मुक्की में अचानक पत्नी छत से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मायके पक्ष ने धक्का देकर गिराने का आरोप लगाते हुए एकता पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नरीपुरा शमसाबाद निवासी मनीषा की शादी कौलक्खा निवासी राजवीर सिंह के साथ 12 वर्ष पहले हुई थी। रविवार देर शाम पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। धक्का-मुक्की के दौरान मनीषा छत की दूसरी मंजिल से अचानक नीचे गिर गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता कप्तान सिंह ने एकता पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि मनीषा को राजवीर ने छत पर बुला कर नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने बताया की उसने अपनी दो बेटियों की शादी मनीषा की राजवीर और ममता की टिंकू पुत्र ताराचंद के साथ एक ही घर में की थी। छोटी बेटी ममता ने मनीषा की मौत की सूचना दी। सूचना पर पहुंची एकता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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