{"_id":"6aa926d6a536ebe38a02fb72","slug":"video-woman-alleges-brother-in-law-demanded-money-for-her-job-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पति की जगह नौकरी के एवज में देवर मांग रहा रुपये, विरोध पर पथराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

क्षेत्र की एक बस्ती निवासी महिला ने बाह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया कि उसके पति एक नगर निकाय में नौकरी करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिली। बृहस्पतिवार रात 8 बजे देवर ने भाई की जगह नौकरी लेने पर रुपये मांगे। मना करने पर देवर, ननदोई, ननद और उनके दो बेटे गाली-गलौज करने लगे। विरोध पर पथराव किया।

... और पढ़ें