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VIDEO: वायरल फीवर का बदला पैटर्न, अब सामने आ रहे ये लक्षण; डॉक्टर ने दी ये सलाह

आगरा ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 01:49 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 01:49 PM IST







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मौसम में बदलाव के साथ वायरल फीवर के मरीज तेजी से बढ़े हैं और मेडिसिन व बाल रोग ओपीडी में 60-70 फीसदी मरीज इसी बीमारी के पहुंच रहे हैं। स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है, हालांकि अब तक किसी में गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं। ... और पढ़ें

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