रक्षाबंधन पर धनवर्षा: बाजारों में बंपर खरीदारी, मिठाई से ज्वेलरी तक...100 करोड़ के पार पहुंचा कारोबार

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विज्ञापन आगरा में रक्षाबंधन के त्योहार ने बाजारों की सुस्ती पूरी तरह खत्म कर दी है। मिठाई से लेकर राखी, कॉस्मेटिक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कपड़ों के बाजार में बंपर बिक्री हो रही है। मंगलवार और बुधवार, महज इन दो दिनों में ही शहर का त्योहारी कारोबार 100 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग की भारी छूट के बावजूद स्थानीय बाजारों पर ग्राहकों का भरोसा कायम है। महंगाई बढ़ी है, मौसम भी बारिश का है, इसके बाद भी लोगों के त्योहारी उल्लास ने मंदी से जूझ रहे बाजारों को बड़ी संजीवनी दी है।

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मिठाई कारोबार में ज्यादा उछाल

मिठाई के बाजार में सबसे ज्यादा उछाल है। आगरा स्वीट्स एंड नमकीन एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार भगत ने बताया कि शहर में 1680 मिठाई की दुकानें, 500 हलवाई और 50 ब्रांडेड शोरूम हैं। इस बार भी पारंपरिक घेवर की मांग सबसे ज्यादा है। वहीं, युवाओं में चॉकलेट और गिफ्ट बॉक्स का क्रेज है। इन दो दिनों में बाजारों में करीब 50 से 60 करोड़ रुपये की मिठाई और 10 करोड़ रुपये के गिफ्ट-चॉकलेट बिक जाने का अनुमान है।

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बारिश के बावजूद उमड़ी भीड़

थोक और फुटकर राखियों के मुख्य केंद्र लुहार गली में बुधवार को बारिश के बावजूद ग्राहकों की भारी भीड़ है। लुहार गली बाजार के अध्यक्ष संदीप गुप्ता के मुताबिक, यहां की करीब 400 दुकानों से 10 करोड़ रुपये की राखियां व अन्य सामान बिकने की उम्मीद है। महिलाओं में त्योहारी खरीदारी के चलते करीब सात करोड़ रुपये के कॉस्मेटिक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिकने का अनुमान है। इसके अलावा बच्चों के खिलौने एक करोड़ के और रेडीमेड कपड़ों बाजार भी तेज है। दस करोड़ के कारोबार का अनुमान है।