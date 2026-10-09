{"_id":"6ac8c238a068777b0c04618a","slug":"video-video-woman-dies-at-sr-hospital-family-creates-ruckus-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एसआर हाॅस्पिटल में महिला की माैत पर हंगामा, तोड़फोड़ की कोशिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। नामनेर स्थित एसआर अस्पताल में बृहस्पतिवार सुबह प्रसव के लिए भर्ती एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया, एक महिला कर्मचारी व चिकित्सा प्रतिनिधि को पीटा। उन्होंने तोड़फोड़ का प्रयास भी किया और सड़क पर जाम लगाने लगे, जिसे पुलिस ने पहुंचकर शांत कराया।

... और पढ़ें