रूस की सेना में भर्ती हो था देशराज

गांव रैपुरा भदौरिया में उदयवीर सिंह का परिवार रहता है। उदयवीर के बड़े बेटे इंद्रजीत सिंह के अनुसार, उनका छोटा भाई देशराज सिंह (21) छह मई को रोजगार की तलाश में एक एजेंट के माध्यम से रूस गया था। कुछ समय बाद देशराज ने घर पर सूचना दी कि वह रूस की सेना में भर्ती हो गया है और इससे जुड़ी तस्वीरें भी परिजन से साझा की थीं। शुरुआत में फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से परिवार की देशराज से नियमित बातचीत होती रही। 18 सितंबर के बाद अचानक देशराज से संपर्क पूरी तरह टूट गया। न तो उसका फोन लग रहा है और न ही व्हाट्सएप पर कोई संदेश मिल रहा है। पिछले करीब डेढ़ महीने से उसकी जानकारी न मिलने के कारण परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार को आशंका है कि देशराज को रूस-यूक्रेन युद्ध क्षेत्र (फ्रंटलाइन) में भेज दिया गया है।