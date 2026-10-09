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VIDEO:पार्किंग की धनराशि हड़पने और धमकी देने में पूर्व ठेकेदार पर प्राथमिकी

Dhirendra Singh

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:00 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:00 PM IST







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आगरा। रुनकता स्थित बाल मुकुंद रामचंद्र बाजारी सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक विवेक कुमार ने थाना सिकंदरा में गबन और धमकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक को नामजद कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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