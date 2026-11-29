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विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी के आदेश पर इसी सेवा के अधिकारी सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम को नगर पालिका परिषद, बागपत में अधिशासी अधिकारी के पद पर भेजा गया है। वह मेयर हेमलता दिवाकर के निशाने पर थे। उन्हें 11 प्रभार सौंपने के खिलाफ पार्षदों ने नगर निगम सदन में भी प्रस्ताव लगाया था, लेकिन शासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विज्ञापन







विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी के आदेश पर इसी सेवा के अधिकारी सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम को नगर पालिका परिषद, बागपत में अधिशासी अधिकारी के पद पर भेजा गया है। वह मेयर हेमलता दिवाकर के निशाने पर थे। उन्हें 11 प्रभार सौंपने के खिलाफ पार्षदों ने नगर निगम सदन में भी प्रस्ताव लगाया था, लेकिन शासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

आगरा नगर निगम में तैनात दो अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुपालन में जनहित के तहत तत्काल प्रभाव से की गई है। उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी सेवा की अधिकारी उपनगर आयुक्त सरिता सिंह को इसी पद पर स्थानांतरित कर नगर निगम, मथुरा-वृंदावन में भेजा गया है।