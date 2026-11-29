आगरा नगर निगम में तबादले: उपनगर आयुक्त सरिता सिंह भेजी गईं मथुरा, एसएनए अशोक प्रिय गौतम का बागपत ट्रांसफर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 29 Nov 2026 10:20 AM IST
सार
सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गाैतम मेयर हेमलता दिवाकर के निशाने पर थे। उन्हें 11 प्रभार सौंपने के खिलाफ पार्षदों ने नगर निगम सदन में भी प्रस्ताव लगाया था, लेकिन शासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
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विस्तार
आगरा नगर निगम में तैनात दो अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुपालन में जनहित के तहत तत्काल प्रभाव से की गई है। उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी सेवा की अधिकारी उपनगर आयुक्त सरिता सिंह को इसी पद पर स्थानांतरित कर नगर निगम, मथुरा-वृंदावन में भेजा गया है।
विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी के आदेश पर इसी सेवा के अधिकारी सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम को नगर पालिका परिषद, बागपत में अधिशासी अधिकारी के पद पर भेजा गया है। वह मेयर हेमलता दिवाकर के निशाने पर थे। उन्हें 11 प्रभार सौंपने के खिलाफ पार्षदों ने नगर निगम सदन में भी प्रस्ताव लगाया था, लेकिन शासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
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विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी के आदेश पर इसी सेवा के अधिकारी सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम को नगर पालिका परिषद, बागपत में अधिशासी अधिकारी के पद पर भेजा गया है। वह मेयर हेमलता दिवाकर के निशाने पर थे। उन्हें 11 प्रभार सौंपने के खिलाफ पार्षदों ने नगर निगम सदन में भी प्रस्ताव लगाया था, लेकिन शासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
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