VIDEO: काले कपड़े पहने कांग्रेसियों का हंगामा, सीईसी से मांगा इस्तीफा

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आगरा। दिल्ली में राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को बिजलीघर स्थित डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा पर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और काला दिवस मनाया। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी), प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर पुलिस से नोकझोंक भी हुई।

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