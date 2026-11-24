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मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जैतपुर के बीच 2016 से बन रहा अटेर पुल अब तक पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है। पुल के दोनों छोरों पर पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है। यात्रियों को पुल तक पहुंचने के लिए लोहे की सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने में हादसे का खतरा बना रहता है, और कई लोग पहले ही घायल हो चुके हैं। सीढ़ियों के बाद भी यात्रियों को लगभग 1 किलोमीटर तक पुल पर पैदल चलना पड़ता है, जिसके बाद वे ऑटो या टैक्सी का सहारा लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं।पुल पर आवागमन सुगम न होने और पहुंच मार्ग का निर्माण पूरा न होने से नाराज ग्रामीणों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया है। अटेर का बाजार बंद कर और नंदगवा में अन्नदाता किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर ग्रामीण अपनी मांगें उठा चुके हैं। उन्हें आश्वासन तो मिले हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही आवागमन सुगम नहीं हुआ तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे।